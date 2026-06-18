Nordkorea hat den Aufruf der G7 zur Denuklearisierung des Landes als Verletzung seiner Souveränität bezeichnet

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Während des derzeit stattfindenden G7-Gipfels haben die Staats- und Regierungschefs der mächtigsten Nationen der Welt verschiedene Fragen zu Wirtschaft, Verträgen und Sicherheit angesprochen, und zu den Erklärungen, die sie an die Welt abgegeben haben, gehört ein formeller Aufruf zur Denuklearisierung Nordkoreas. Die asiatische Nation hat auf ihre eigenen Bedingungen reagiert.

Kim Yo Jong, Kim Jong Uns Schwester und eine der mächtigsten Persönlichkeiten Nordkoreas, hat den Aufruf zur Denuklearisierung als direkte Verletzung der nationalen Souveränität und der Verfassung des Landes abgetan. Kim erklärte über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA (wie von Reuters berichtet), dass die Denuklearisierung Nordkoreas eine "unwiderruflich abgeschlossene Agenda" sei und dass sein Atom- und Waffenprogramm das Fundament sei, auf dem nationale Sicherheit und Frieden beruhen.

Kim erklärte außerdem, dass Nordkoreas Atomwaffen eine Selbstverteidigungsabschreckung seien, die als Reaktion auf das, was sie als anhaltende nukleare Bedrohungen durch Feinde bezeichnete, erworben werde, und bezeichnete sie als "Grundpfeiler" zur Sicherung des Friedens.

Neben dem Aufruf, das Atomwaffenprogramm aufzugeben, forderten die G7-Führer auch die Freilassung der in Pjöngjang entführten japanischen Staatsbürger sowie gemeinsame Anstrengungen zur Bekämpfung von Cyberkriminalität und Kryptowährungsdiebstahl, die von Nordkorea aus verübt werden. In dieser Angelegenheit hat das Kim-Regime geschwiegen.