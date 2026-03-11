Nordische Menschen sind kritisch gegenüber dem Einsatz von KI durch Kinder und Jugendliche

HQ

Es scheint, dass die Menschen in den Norden denken, dass das früheste Alter, in dem man mit der Nutzung von KI beginnt, in der Teenagerzeit liegt. Genauer gesagt glauben 80 Prozent der Finnen, dass Kinder unter 13 Jahren keine KI nutzen sollten. 38 % der Finnen sind der Meinung, dass Kinder frühestens im Alter von 16 Jahren mit der Nutzung von KI-Tools beginnen sollten. Schweden (39 %) und Dänen (40 %) stimmen in dieser Frage mit den Finnen überein. Einer von zehn Finnen glaubt, dass Kinder überhaupt keine KI-Werkzeuge nutzen sollten.

Mit anderen Worten: Die Menschen in den Norden sind kritisch gegenüber der Nutzung von KI durch Kinder und Jugendliche. Diese Studie wurde von dem Technologieunternehmen Solita durchgeführt und vom finnischen STT berichtet.

Nur sehr wenige Finnen, 6 %, halten es für angemessen, mit zehn Jahren mit KI-Tools wie ChatGPT und Google Gemini zu beginnen. Laut der Studie sind Schweden gegenüber der Nutzung von KI durch Kinder noch kritischer als Finnen. Der neue Bericht basiert auf der Umfrage von Kantar Media unter über 3.000 finnischen, schwedischen und dänischen Büro- und Informationsmitarbeitern.

In letzter Zeit gibt es eine aktive weltweite Debatte über die Nutzung sozialer Medien durch junge Menschen. Eine neue Studie zeigt, dass auch die nordischen Länder vorsichtig gegenüber dem Einsatz künstlicher Intelligenz durch Kinder und Jugendliche sind.

"Die Forschungsergebnisse zeigen eindeutig, dass die nordischen Länder Medien- und KI-Kompetenz auf hohem Niveau schätzen. "Die Nutzung von KI-Tools ist scheinbar 'kindisch einfach', erfordert aber in Wirklichkeit die Reife einer breiten Palette kognitiver Fähigkeiten und die Fähigkeit, verschiedene Inhalte zu hinterfragen", sagt Lasse Girs, Leiter der internen KI-Einheit von Solita.

Andererseits glaubt die Gehirnforscherin und Psychologie-Doktorandin Mona Moisala, dass KI-Werkzeuge Kindern beim Lernen helfen können. "In den Händen eines qualifizierten Lehrers kann künstliche Intelligenz ein Werkzeug sein, das das Lernen fördert, solange das Kind nicht lernt, das Denken, Ideengenerieren oder Problemlösung an KI auszulagern – dann ist die Entwicklung kognitiver Fähigkeiten bedroht."