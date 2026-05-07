Nordamerikas WM-Traum bricht, die Touristen sind deutlich weniger als erwartet

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Diesen Sommer findet die FIFA-Weltmeisterschaft statt, die normalerweise mit Abstand das größte Sportereignis der Welt ist. In diesem Jahr richtet Nordamerika (Kanada, Mexiko und die USA) das Turnier aus, worauf sich viele seit der Weltmeisterschaft 1994 in den USA gefreut haben, die als eines der bestorganisierten Turniere aller Zeiten mit riesigen Stadien und hervorragender Infrastruktur galt.

Aber es scheint, dass der Hype überhaupt nicht das ist, was die Leute erwartet hatten. Forbes berichtet, dass eine überwältigende Mehrheit der befragten Hotels in US-Gaststädten angibt, die Anzahl der Buchungen liege unter den Erwartungen, so sehr, dass manche sie als "Nicht-Ereignis" bezeichnen. Die Umfrage wurde von der American Hotel & Lodging Association (AHLA) durchgeführt, und nur ein Viertel gibt an, einen "signifikanten schrittweisen Anstieg zu erleben", Und selbst dann sind dies Reiseziele, die traditionell ohnehin Touristen anziehen.

Fast 80 % der befragten Hotelbesitzer in Boston, Philadelphia, San Francisco und Seattle geben sogar an, dass die Buchungen "hinter einem typischen Sommer" zurückbleiben, und in Kansas City sagen zwischen 85 und 90 %, dass die Buchungen "einem typischen Juni oder Juli ohne größere Ereignisse hinterherlaufen." Sogar in Los Angeles und New York berichtet eine klare Mehrheit dasselbe: obwohl die Zahlen dort etwas besser sind, während Atlanta und Miami einen Anstieg verzeichnen.

Forbes weist weiter darauf hin, dass die USA durch die Weltmeisterschaft einen wirtschaftlichen Aufschwung erfahren werden, fügt aber hinzu: "Es ist klar, dass die Nachfrage nach dem Turnier weit hinter den '104 Super Bowls' zurückfällt, die FIFA-Präsident Gianni Infantino im letzten Jahr versprochen hat."