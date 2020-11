Nomura: Neues Kingdom Hearts wird wahrscheinlich nicht "vor Ende dieser Generation" kommen

You're watching Werben

Game Director Tetsuya Nomura ist eigenen Aussagen zufolge bereits mit dem nächsten Kapitel von Kingdom Hearts beschäftigt und dieses Projekt soll angeblich sogar stete Fortschritte erzielen. Der Entwickler hat jedoch den zweifelhaften Ruf, die Produktion von großen Marken auf lange Sicht zu verlangsamen, wovon sowohl Final Fantasy VII: Remake als auch Kingdom Hearts III zeugen. Genau diese beiden Extrema scheinen auch beim nächsten Projekt des Entwicklers zusammenkommen.

In einem Interview mit Dengeki Online sagte Nomura, dass wir sein nächstes Kingdom Hearts wahrscheinlich erst "am Ende der Generation" sehen werden - der Generation, in die wir gerade eingetreten sind. Obwohl man natürlich nicht genau abschätzen kann, wie lange die aktuellen Konsolen den technischen Fortschritt standhalten können, gehen Experten bei Konsolenzyklen in der Regel von mindestens fünf Jahren aus. PS4 und Xbox One halten ja auch schon sein sieben Jahren.