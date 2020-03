Laut Tetsuya Nomura sind zwei weitere Kingdom-Hearts-Titel in Entwicklung

Es dauerte fast anderthalb Jahrzehnte, bis Kingdom Hearts III fertig war, doch das Endergebnis war zweifellos etwas Bemerkenswert. Wir können uns trotz des Erfolges vorstellen, dass die lange Entwicklungszeit des aktuellen Kapitels der Grund dafür wäre, dass Square Enix der Serie nun vorerst den Rücken kehrt, um sich neue Inspiration einzuholen und an anderen Vorhaben zu arbeiten. Das scheint aber überhaupt nicht der Fall zu sein.

Neben Kingdom Hearts: Dark Road für Handys seien dem Serienschöpfer und langjährigen Produzenten Tetsuya Nomura zufolge "zwei weitere Projekte von anderen Teams in Arbeit". Eines dieser Vorhaben soll wohl relativ bald vorgestellt werden, ansonsten wissen wir bislang noch so gut wie gar nichts darüber. Nachdem das Re:Mind-DLC vor einigen Wochen das dritte Hauptspiel mit neuen Bossherausforderungen und einem überarbeiteten Ende auf unkonventionelle Art und Weise abschloss, wird es für Fans also in absehbarer Zukunft weitere Beschäftigung geben.

Quelle: Dengeki Playstation (übersetzt von KH Insider, vielen Dank dafür!).