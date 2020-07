Noch mehr World of Darkness: Trailer zu Vampire: The Masquerade - Swansong

Big Bad Wolf, das Team hinter dem episodischen Adventure mit RPG-Elementen The Council (unser Test) arbeitet weiterhin an einer storygetriebenen Mixtur aus Adventure und RPG in der Welt von Vampire: The Masquerade.

Bekannt ist, dass der Titel in Boston spielen wird und die spielbaren Charaktere aus drei verschiedenen Vampiren aus drei unterschiedlichen Clans bestehen. Laut offizieller Aussage legt das Spiel seinen Fokus darauf, Spieler anhand ihrer Skills "Fakten von Fiktion trennen zu lassen" und "Entscheidungen zu treffen". Es klingt also danach, dass das Konzept von Vampire: The Masquerade - Swansong dem von The Council recht ähnlich ist.

Der neue Titel von Big Bad Wolf soll zu einem nicht näher definierten Zeitpunkt im kommenden Jahr für PC (über den Epic Games Store), PS4, PS5, Switch, Xbox One und die Xbox Series X erscheinen. Ein brandneuer Trailer bietet einen Vorgeschmack auf das, was uns 2021 erwartet.