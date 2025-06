Noch mehr grotesker Horror wird in den kommenden Ill gezeigt

HQ

Bisher haben wir vor allem kryptische, kurze, aber durchweg unangenehme und gelinde gesagt groteske Clips aus dem kommenden Horrorspiel Ill gesehen. Auf dem diesjährigen Summer Game Fest wurden wir jedoch mit einem längeren Trailer verwöhnt, der viel mehr von dem kommenden Horror zeigt, und wir können sagen, dass es definitiv kein Spiel für Zimperliche ist. Bisher gibt es noch kein Release-Datum, aber es sieht unglaublich vielversprechend für alle Horror-Liebhaber aus.

Die offizielle Beschreibung des Spiels auf Steam:

"Ill ist ein realistisches Action-Survival-Horror-Spiel aus der Egoperspektive, das selbst die erfahrensten Fans des Genres herausfordert. Das Spiel taucht dich in eine düstere Welt mit einer unheimlichen, atmosphärischen Geschichte ein, in der dich jede Minute in Atem hält.

"Die Spieleentwickler sind Horror-Experten und haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit namhaften Regisseuren. Ihre Arbeit ist in verschiedenen Filmen und Serien wie Longlegs, Until Dawn, V/H/S/Beyond, It: Welcome to Derry, Azrael und mehr zu sehen. Jetzt will das Team seinen Traum erfüllen und ein Spiel entwickeln, das sich seinen Weg in Ihr Bewusstsein bahnt und Ihre wahren Ängste Schicht für Schicht aufdeckt.

"Das Spiel lässt dich in seine spannende Erzählung eintauchen, die sich in einer riesigen Forschungsfestung entfaltet. Eine mysteriöse Quelle des Bösen und die schrecklichen Verirrungen, die sie hervorruft, stehen der Hauptfigur im Weg, das Wertvollste zu retten. Ill lässt dich jede Sekunde deines Kampfes ums Überleben spüren."

Den neuen Trailer könnt ihr euch unten ansehen.