Noah Hawleys Far Cry-Reihe wird keines der Spiele adaptieren

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Noah Hawley ist momentan eine sehr beschäftigte Biene. Derzeit arbeitet er auf Staffel 2 von Alien: Earth hin, außerdem hat er seine Far Cry-Showrunner, bei der er Co-Showrunner sein wird, während er die ersten beiden Episoden inszeniert. Es scheint, als wolle Hawley, dass die TV-Adaption von Far Cry den Weg von Fallout geht, da sie nicht wirklich ein bestimmtes Spiel adaptiert, sondern uns stattdessen einen tieferen Einblick in die Welt gibt.

"Ich adaptiere keines der Spiele, die sie herausgebracht haben, speziell," sagte Hawley gegenüber Deadline. Er erklärte, dass er lieber "einen Dialog" mit der Reihe führen möchte, so wie er es bei Alien und anderen großen Franchise-Adaptionen getan habe. "Wir können ein größeres Gespräch über die Stärken und Schwächen der Adaption von Videospielen führen, gerade weil Spiele so gebaut sind, dass sie nicht das beste Drama ergeben", fuhr er fort.

"Wenn man ein Videospiel spielt, bewegt man sich eigentlich nur durch den Gameplay-Abschnitt, und dann gibt es diese Zwischensequenzen, die man überspringen kann, also muss man beim Adaptieren dieser Spiele darauf achten, dass das menschliche Drama für die Handlung irgendwie irrelevant macht. Das ist der Tod für eine Serie", sagte Hawley.

Jeder, der eine gute Geschichte in einem Videospiel geliebt hat, wird dir sagen, dass er nie eine Zwischensequenz übersprungen hat und dass in diesen Story-Abschnitten das Drama am höchsten ist. Dennoch bleibt es wahr, dass es Unterschiede darin gibt, wie TV und Spiele ihre Geschichten erzählen, und vielleicht ist es auch das Beste, wenn die Far Cry-Serie nicht einer einzigen Geschichte folgt.