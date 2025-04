No Rest for the Wicked erhält im Laufe des Monats sein bisher größtes Update

HQ

Über ein Jahr ist es her, dass Moon Studios, der Schöpfer der Ori -Reihe, sein ambitioniertes Action-RPG No Rest for the Wicked als Early-Access-Titel auf dem PC veröffentlicht hat. Seitdem wurde das Spiel stetig erweitert und verbessert, und der jüngste Schritt in diesem Bestreben erlebt nun sein bisher größtes Update.

Dieses Update mit dem Namen The Breach wird am 30. April verfügbar sein, und es ist eine aufregende Sache, die man im Auge behalten sollte, da es mehr von fast allem hinzufügt und gleichzeitig einige Gameplay-Elemente anspricht, an denen die Fans nach Änderungen gefragt haben. Das bedeutet, dass The Breach neue Quests zum Abschließen, neue Feinde und Bosse zum Kämpfen, neue Beute zum Verdienen, mehr Zonen zum Erkunden und Spielen und natürlich eine Erweiterung der Kampagne bieten.

Vor diesem Hintergrund und da No Rest for the Wicked zu diesem Zeitpunkt bereits in der Early-Access-Phase ist, fragst du dich vielleicht, ob Moon Studios Pläne hat, den Dienst zu verlassen und das Spiel bald als 1.0-Version zu veröffentlichen. Während Sie vielleicht hoffen, dass dies eher näher als weiter weg ist, gibt es noch keine Erwähnung von Plänen, dies zu tun, was bedeutet, dass Sie sich vorerst mit The Breach begnügen müssen.

Schauen Sie sich den Trailer von The Breach unten an, um zu sehen, was dieses Update für No Rest for the Wicked bringt.