No Rest for the Wicked bekommt bei der vollständigen Veröffentlichung eine Preiserhöhung

HQ

Das kommende Action-RPG von Moon Studios No Rest for the Wicked wird in naher Zukunft deutlich mehr kosten. Da das Spiel seinem vollständigen 1.0-Start näherkommt, hat Moon Studios' CEO Thomas Mahler bestätigt, dass das Spiel von 40 auf 60 Dollar steigen wird.

Warum die Preiserhöhung, fragen Sie? Nun, laut Mahler in den sozialen Medien soll dies darstellen, dass das Spiel zu einem vollwertigen Premium-Erlebnis wird. "Ich will hier kein FOMO-Marketing machen, aber ja: Wenn wir 1.0 erreichen, wird No Rest for the Wicked auf 60 Dollar steigen, weil es ein Premium-Titel ist. Wir haben das schon vor langer Zeit angekündigt und mehrmals wiederholt", erklärte Mahler.

"Der Grund, warum das Spiel für 40 Dollar erschien, war einfach: Early-Access-Spieler sollten einen Rabatt bekommen. BG3 ist zum vollen Preis in den Early Access gestartet, und persönlich mochte ich diesen Ansatz nie. Wenn du ein Spiel früh unterstützt, solltest du etwas mehr Liebe bekommen", sagte er. "Ich sage das nur jetzt, damit später niemand überrascht oder verärgert ist. Wenn du bei Wicked unsicher warst, ist der aktuelle Verkauf wirklich ein guter Zeitpunkt, um einzusteigen."

Mahler erwähnte außerdem, dass das Spiel derzeit auf Steam im Angebot ist, mit 40 % Rabatt. Dies ist offenbar ein einmaliges Angebot zur Feier des Starts von No Rest for the Wicked Together, um sicherzustellen, dass möglichst viele Menschen mit ihren Freunden spielen können.