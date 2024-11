No More Room in Hell 2, um im Dezember eine Infektion hinzuzufügen

HQ

No More Room in Hell 2 ist jetzt seit über einem Monat auf dem Markt, und die Fortsetzung des erfolgreichen Zombie-Survival-Spiels ist nicht ganz so gut gelaufen, wie die Leute gehofft hatten. Das Spiel befindet sich jedoch noch im Early Access und es gibt noch viel Zeit, um die Wahrnehmung umzukehren.

In einem Beitrag auf Steam wurde enthüllt, dass No More Room in Hell 2 nächsten Monat die erste Stufe seiner Infektionsmechanik auf unsere Bildschirme bringen wird. Im Original No More Room in Hell kannst du dich infizieren, wenn du von einem Zombie angegriffen wirst. Das kann zu ziemlich chaotischen Momenten führen, vor allem, wenn du deinen Freunden nicht sagst, dass du gleich umkehren wirst.

Wenn du jedoch edel sein willst, kannst du dich selbst aufopfern, indem du mit der K-Taste auf deiner Tastatur Selbstmord begehst. Die Infektion wird in den kommenden Wochen kommen, aber das wird nur der erste Teil der Mechanik sein, da Torn Banner sie im Laufe der Zeit aktualisieren möchte, um sie immersiver zu machen.

Lesen Sie hier mehr über Infektionen in No More Room in Hell 2.