No Man's Sky fügt eine Antigravitationswaffe hinzu und verwandelt Spieler mit Remnant in Weltraumfahrer

No Man's Sky setzt seine Transformation von einer problematischen Veröffentlichung zu einem der großzügigsten aktualisierten Projekte der Spielewelt fort. Jetzt hat Hello Games Version 6.2 veröffentlicht, genannt Remnant .

Bemerkenswert ist das Highlight von Remnant die Antigravitationskanone, offiziell Graviton Coil genannt. Dieses Modul kann an jede Waffe angehängt werden, sodass wir Objekte heben, bewegen und über die Planeten des Spiels schleudern können. Aber das Update hört nicht bei physikalischen Experimenten auf. Zum Beispiel führt Remnant auch die Mechanik des Weltraumtransports ein, darunter neue Lkw, Transportmethoden für Fracht und Abfallverarbeitungsanlagen.

Nach einem geschäftigen Jahr 2025 mit Updates wie Worlds Part II, Voyagers, Relics, Beacon und Breach startet Hello Games das Jahr 2026 mit einem kostenlosen Update voller Inhalte. Remnant ist jetzt auf PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PC und Steam Deck verfügbar. Und für eine vollständige Liste der Änderungen, einschließlich der neuen Expedition und aller Gameplay-Anpassungen, kannst du in den offiziellen Update-Notizen nachsehen...

