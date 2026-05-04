Nissan stellt US-Elektrofahrzeuge ab, Pläne, sich ausschließlich auf Lkw zu konzentrieren

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Während der weltweite weltweite Umsatz von Elektrofahrzeugen explodiert – und das schon seit einiger Zeit, bleibt die USA eine große Ausnahme. Aufgrund des Auslaufens einer Steuerermäßigung und der als zu hohen Einstiegspreise wahrgenommenen Einstiegspreise rückgängig machen Unternehmen ihre EV-Tarife auf dem US-Markt zurück – darunter auch Nissan.

Laut Automotive News hat die japanische Marke die Pläne verworfen, zwei Elektrofahrzeuge in ihrem Werk in Canton, Mississippi, zu bauen, obwohl zuvor rund 500 Millionen Dollar investiert wurden, um daraus ein Zentrum für EV-Produktion zu machen. Stattdessen wird diese Fabrik nun stark in die entgegengesetzte Richtung drehen: Body-on-Frame-Trucks und SUVs.

Und es scheint, als würde Nissan auch voll auf robuste Modelle setzen und eine ganze Reihe von Modellen anbieten, darunter ein wiederbelebter Xterra, ein neuer Frontier-Pickup und ein dreireihiges SUV mit stärkerem Offroad-Fokus. Nissan sagt, der Schritt spiegele "Marktbedingungen, Kundennachfrage und aktualisierte Strategie" wider.

Dies erfolgt, als bekannt wurde, dass das Werk in Canton derzeit untergenutzt ist und weit weniger Autos produziert, als es leisten kann.