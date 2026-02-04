Nioh 3 s Demo hat bereits eine Million Spieler erreicht

HQ

In nur zwei Tagen wird Team Ninja ein weiteres Spiel präsentieren. Nach dem Start von Ninja Gaiden 4 im Oktober kehrt der Entwickler mit dem erwarteten nächsten Kapitel im Nioh-Universum zurück, wobei Nioh 3 für den PC- und PS5-Start am 6. Februar geplant ist.

Da dieses Erscheinen immer näher rückt, hat der Entwickler nun bestätigt, dass Nioh 3 vor dem Start bei den Spielern ein Erfolg ist, da die Demo bereits mehr als eine Million Downloads erreicht hat, was vielleicht ein Zeichen dafür ist, dass das Spiel beim Debüt eine beträchtliche Zielgruppe haben wird.

Wenn du die Nioh 3 Demo noch nicht gespielt hast, lohnt es sich vielleicht, dir Zeit dafür zu nehmen, da Speicherstände in das vollständige Spiel übernommen werden können. Ansonsten, um mehr zu Nioh 3 zu erfahren, wurde kürzlich bekannt gegeben, dass die Xbox Series X/S-Edition des Spiels bereits im Sommer erscheinen könnte.