Nioh 3 könnte bereits im August auf der Xbox Series X/S erscheinen

HQ

Diese Woche ist eine riesige für Nioh Fans, denn das mit Spannung erwartete dritte Kapitel der Serie erscheint am 6. Februar auf PC und PS5. Vor diesem Hintergrund fragen Sie sich vielleicht, wie lange es noch dauern wird, bis das Spiel auch auf Xbox Series X/S-Konsolen erscheint, und auch wenn wir dazu keine eindeutige Antwort haben, haben wir zumindest derzeit eine Vorstellung.

Die neueste PS5 enthält einen Trailer, wie unten zu sehen, denn das Spiel hat eine recht interessante Endplatte, da sie mit einer Subtext-Anmerkung endet, die verrät, dass Nioh 3 sechs Monate PS5-Konsolenexklusivität hat. Konkret erklärt die Notiz Folgendes.

"Auf anderen Konsolen nicht verfügbar bis mindestens 6 Monate nach dem 6. Februar 2026."

Das bedeutet, dass der Start der Xbox Series X/S technisch gesehen bereits Anfang August stattfinden könnte, obwohl dies bisher noch von Team Ninja, Koei Tecmo oder Xbox bestätigt oder kommentiert wurde.

Freust du dich auf Nioh 3 ?