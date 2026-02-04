HQ

"Daher haben sich unsere Ängste leider bis zu einem gewissen Grad bewahrheitet. Anstatt das, was zuvor war, zu straffen, hat der Entwickler noch mehr Spielsysteme auf einen ohnehin schon beträchtlichen Berg schmutzigen Geschirrs gestapelt, und Features Creep ist zu einem Problem geworden. Wir denken, dass ein fokussierteres Abenteuer insgesamt ein stärkeres Erlebnis geschaffen hätte, weil es immer noch viel Spaß macht, gegen Yokai zu kämpfen, einen klugen Samurai im Duell zu besiegen, die wahnsinnige Anzahl komplexer Animationen mitten im Kampf zu bewundern oder einfach nur ehrfürchtig vor dem Anblick der leuchtenden Wächtergeister zu stehen. Viele der Systeme des Spiels sollten theoretisch ein gutes Samurai-Abenteuer ergeben, doch es ist von seiner eigenen Komplexität belastet, was es schwieriger denn je macht, Nioh 2 so zu begreifen und zu ehren, wie es ist."

So beendete Stefan vor sechs Jahren seine Rezension von Nioh 2, und ich habe in meiner Rezension in Norwegen sehr ähnliche Dinge gesagt. Es schien, als würden die Entwickler zustimmen, denn Team Ninja beendete das Jahr mit der Ankündigung, zumindest eine Pause von Nioh machen zu wollen. Bedeutet die Rückkehr zur Reihe, dass die Entwickler etwas Neues und Aufregendes gefunden haben, das ein drittes Spiel rechtfertigt? Leider nicht.

Ich möchte aber damit anfangen, positiv zu sein. Nioh 3 ist immer noch, wie Alex in seiner Vorschau im Dezember sagte, ziemlich spaßig zu spielen. Diejenigen von uns, die den Kampf in den ersten beiden Spielen genießen, werden diesmal trotzdem Spaß haben, da es sich mit ein paar Verbesserungen und Änderungen sehr ähnlich anfühlt.

Der bemerkenswerteste Unterschied ist, dass man nahtlos zwischen Samurai- und Ninja-Stil wechseln kann. Samurai ist im Grunde genau wie zuvor, während Ninja schneller ist und weniger Ausdauer verbraucht, weil er sich nicht mit dem traditionellen Ki-Impuls erholen kann. Betrachte es als schnellere Möglichkeit, Ausrüstung und Fähigkeiten auszutauschen, was es auch einfacher und nahtloser macht, sich an verschiedene Szenarien in Kämpfen anzupassen. Eine schöne Option, auch wenn sie sich nicht so sehr ändert, wie das Marketing glauben machen will, wenn die drei Haltungen des Samurai-Stils weiterhin ähnliche Ideen bieten.

Und hier muss ich hervorheben, was mich am meisten stört Nioh 3: Es scheint einfach, als hätten die Entwickler beschlossen, mehr hinzuzufügen, anstatt die bereits vorhandenen Dinge zu verbessern. Das bekommst du selbst sehr schnell ein Gefühl, denn die große Mehrheit der Gegner ist genau gleich. Designs, Animationen, Angriffe und Sounds sind extrem ähnlich, wenn nicht sogar direkte Kopien von Nioh und Nioh 2. Das hätte leicht für eine Erweiterung gehalten werden können, wenn man bedenkt, wie oft ich Déjà-vu hatte. Frühere Erfahrungen zu referenzieren kann ab und zu richtig Spaß machen, aber sich komplett darauf zu verlassen, ruiniert den Spaß. Diejenigen von euch, die Nioh und/oder Nioh 2 durchgespielt haben, können die meisten Gegner besiegen, ohne überhaupt hinzuschauen, dank des Hundertfaches vorher. Anstatt ehrfürchtig und nervös zu sein, als ich einen neuen mysteriösen Feind sah, saß ich im Autopilot. War schon da, das habe ich erlebt.

Klar, unblockbare Angriffe durch das richtige Timing der Style-Shifts kontern zu können, ist cool, da es dich auch stärker oder schneller macht, aber es fehlt – sowohl spielerisch als auch in Präsentation – die Wirkung der besten Pariersysteme der Branche (einschließlich des ziemlich befriedigenden in Nioh 2 aus irgendeinem seltsamen Grund). Das lässt mich denken, es war eine Veränderung um der Veränderung willen.

Größere, offenere Bereiche hätten auch einige dieser Probleme lindern können, daher ist es enttäuschend, dass Alex' Befürchtungen aus der Vorschau berechtigt waren. Diese Gebiete sind im Grunde nur das Spiel, das die klassischen Karten zusammenstellt, anstatt sie mit Ladebildschirmen und Ähnlichem zu trennen. Fans der Serie wissen meist genau, wo Sammelobjekte versteckt sind, wie sie sich an Feinde heranschleichen und wann ein Idiot von der Decke auf dich wartet, um dich zu "überraschen".

Team Ninja versucht, das Ganze aufzupeppen, indem es Metroidvania-ähnliche Elemente einbaut, wie Bereiche, die hinter Spirit Guardian-Fähigkeiten geschlossen sind, die du später in der Geschichte erwirbst, sowie Nebenmissionen, bei denen du etwas anderes tun musst, bevor sie verfügbar sind. Das Problem ist, dass es so ist, als würde man ein Stück Peperoni auf eine Pizza geben, die man schon mehrmals gegessen hat. Ist es angepasst? Ja. Macht das einen Unterschied? Nein. Um Stefans bereits erwähnte Rezension zu Nioh 2 zu zitieren: "Anstatt das, was vorher war, zu straffen, hat der Entwickler noch mehr Spielsysteme auf einen ohnehin schon beträchtlichen Berg schmutzigen Geschirrs gestapelt."

Dann gibt es noch die Tatsache, dass das dritte Mal nicht der Reiz für das Beutesystem ist. Es scheint, als wären Stefan und ich Teil der Minderheit, die denken, dass Nioh 2 uns zu viele Schwerter, Helme, Amulette und was auch immer es sein mag, gegeben hat, denn es sagt schon was aus, wenn man 2.000 Ausrüstungsgegenstände tragen kann, und ich hätte das wahrscheinlich nach ein paar Stunden übertroffen, wenn ich nicht geahnt hätte, was kommen würde, und 90 Prozent von dem, was ich bekam, verkauft/zerlegt/angeboten hätte. Vielleicht hätte ich einen Teil davon behalten, wenn mehr Belohnungen für das Töten von Feinden und das Finden von Truhen besser oder zumindest näher an dem gewesen wären, was ich bereits ausgerüstet hatte, aber nach 60+ Stunden Gegenstände von normaler weißer Qualität zu bekommen, obwohl alles, was man besitzt, lässt mich an etwas Einfaches denken, das den Großteil von Nioh 3 widerspiegelt: Quantität statt Qualität.

Ich könnte weiterhin deine Zeit verschwenden, indem ich die verschiedenen Wege aufzähle, wie Nioh 3 Leuten, die denken, der Wert eines Spiels hänge von den Spielstunden abhängt, das zu geben, was sie wollen, aber lasst uns die TikTok-Generation glücklich machen, indem wir es kurz und einfach machen. Nioh 3 ist einfach ein gutes Spiel, weil es mehr wie Nioh und Nioh 2 ist, mit ein paar zusätzlichen Spielstilen, ein paar neuen Gegnern, größeren Umgebungen und kleinen Gameplay-Anpassungen. Diejenigen unter euch, die einfach nach mehr Nioh/Rise of the Ronin/Wo Long: Fallen Dynasty suchen, bekommen genau das. Alle anderen werden vergessen, dass das überhaupt erschienen ist, wenn die Game of the Year Awards im Dezember beginnen, denn ich übertreibe ein wenig, wenn ich sage, dass KI genau das gemacht hätte, wenn man sie zur Entwicklung gebeten hätte Nioh 3. Was wir vor neun Jahren für großartig hielten, wird in einer größeren Welt mit ein paar mehr auf den Mainstream fokussierten Anpassungen wiederverwendet. Es ist nicht schlecht, denn das macht Nioh 3 zu einem guten Spiel. Es ist einfach langweilig und repetitiv, wenn das Genre sich seit 2017 verbessert und viel besser geworden ist.