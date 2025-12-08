Nioh 3 Hands-On-Gameplay-Vorschau: Ein Nioh-Tod-Erlebnis

HQ

Obwohl ich nicht behaupten kann, ein Fan der Nioh-Reihe zu sein, und ich habe auch nie eines der anderen Spiele der Reihe gespielt, hat mir Team Ninjas Rise of the Ronin mehr gefallen als die meisten anderen. Ich mochte die offene Welt, auch wenn sie im Vergleich zu einigen der besten Genres etwas schwach war. Ich habe die Geschichte, die Charaktere und die Hingabe an die japanische Geschichte genossen, auch wenn einige Ereignisse für das Gameplay sehr locker umgegangen sind. Es hatte einen gewissen Charme, ein Element, das schwer zu beschreiben ist, das das Spiel aber schwer aus der Hand legen ließ.

Es sollte dich nicht überraschen, wenn du weißt, dass Nioh 3 parallel zu Rise of the Ronin entwickelt wurde, dass beide Spiele diesen immateriellen Faktor teilen, der es so schwer macht, sie zu verlassen. In einem stickigen Keller eines schönen Hotels in Paris kämpfte ich bis zur letzten Minute darum, das Beste aus Nioh 3 herauszuholen. Auch wenn es einige Elemente gab, die nicht beeindruckten, wie wir später noch besprechen werden, war das Gesamtgefühl, das ich aus meiner Zeit mit dem Spiel mitgenommen habe, dass es einen wirklich fesselt, trotz eines Schwierigkeitsgrads, der in anderen Spielen leicht dazu führen könnte, dass man mit Wut aufhört.

Falls du es noch nicht weißt: Nioh 3 nimmt uns mit auf die Reise von Tokugawa Takechiyo, dem Enkel (oder Tochter, je nach Aussehen) von Tokugawa Ieyasu, der zur Rolle des Shogun aufsteigt. Du triffst historische Persönlichkeiten und trittst im Laufe des Spiels gegen verschiedene und dämonische Yokai an, begleitet von Schutzgeistern, mit denen du verheerende Kräfte entfesseln kannst. Abgesehen vom Protagonistenwechsel klingt das wahrscheinlich sehr nach früheren Nioh-Erfahrungen, aber Team Ninja verändert die Dinge an anderer Stelle etwas.

Die größte Veränderung kommt durch die neuen Haltungen. Der Wechsel zwischen Samurai- und Ninja-Haltung verleiht dir nicht nur ein neues Aussehen, sondern bringt auch sehr unterschiedliche Spieloptionen mit sich. Samurai ist ein schwerer Kämpfer, der mit dem Pariersystem des Spiels zusammenarbeitet, um Gegner frontal zu begegnen, während Ninja um Gegner herumhuscht, für zusätzliche I-Frames ausweicht und schnelle Treffer landet, bevor er aus der Gefahr entkommt. Du kannst dich größtenteils auf eine Haltung verlassen, während du in Nioh 3 verbringst, aber bei bestimmten Bossen musst du die Haltung wechseln, um einige ihrer Angriffe zu blocken, was bedeutet, dass es wahrscheinlich am besten ist, eine Mischung aus beidem auszubalancieren. Anfangs fand ich die Ninja etwas schwierig zu benutzen, aber am Ende meiner Zeit war das meine Art, mit einer stetigen Mischung aus Samurai, die ich gegen Bosse bekämpfte, die man kaum ausweichen konnte. Es kann ein paar Stunden dauern, bis man das System wirklich beherrscht, da es etwas Überlastung gibt, aber sobald man es beherrscht, glänzt das Gameplay.

Nioh 3 s weiterer großer Pluspunkt beim Gameplay ist die Einführung offener Felder. Angeblich besteht die Karte aus erforschbaren Zonen, die in verschiedenen Epochen der japanischen Geschichte spielen. Ich sage angeblich, weil wir eigentlich nur eine Zone gesehen haben und sie sich nicht so offen oder erkundbar anfühlte, wie man es sich vielleicht erhofft hatte. Es gibt verschiedene Wege, die zu einigen Nebenzielen und Beute führen, ja, aber ansonsten ist ziemlich klar, was man tun muss, um voranzukommen, und es gibt nur einen Weg. Nach dem, was ich bisher gesehen habe, kann ich das nicht wirklich als offen bezeichnen, was für manche Nioh-Fans Musik sein könnte, aber das ist noch nicht entschieden, da ich das komplette Spiel noch nicht gesehen habe. Es ist nicht falsch, einen lineareren Ansatz zu wählen, aber ich hatte beim Spielen nicht das Gefühl, richtig erkunden zu können, was mich nicht an offene Felder denken ließ.

Der Kern von Nioh 3, nämlich der Kampf, ist so schwierig und so kraftvoll, wie man es erwarten würde. Der erwähnte Haltungswechsel kann dir wirklich helfen, den rhythmischen Fluss eines Schwertkampfes besser zu verstehen, und sobald deine Klinge im Takt deines Gegners singt, fühlst du dich wie ein Krieger, der der Geschichte würdig ist. Manche Gegner sind viel nerviger als andere, aber so ist es in Soulslike-Spielen eben. Ich muss sagen, wir waren offenbar für unsere Zeit in Nioh 3 überlevelt, und selbst dann stellten die Bosse eine große Herausforderung dar. Team Ninja hat hier den Schwierigkeitsgrad erhöht, und anders als in Rise of the Ronin kann man sich nicht auf KI-Verbündete verlassen, die den Druck während der Heilung verringern. Da ich nicht weiß, wann bestimmte Bosse im Spiel auftauchen, kann ich nicht sagen, ob die Gegner, denen ich begegnete, unfair waren oder nicht, aber du kannst mit einer Menge Tod rechnen, selbst wenn du ein erfahrener Nioh-Veteran bist.

Leider scheinen einige meiner Hauptprobleme mit Rise of the Ronin weiterhin in Nioh 3 zu bestehen. Im Großen und Ganzen fasse ich diese Probleme zu einer großen Beschwerde über Überlastung zusammen. Es gibt so viele Systeme in Nioh 3, dass es einfach unmöglich war, in den Stunden, die ich damit hatte, alles zu verstehen. Geisterkräfte, Geisterbeschwörungen, Fähigkeiten, Rüstungen, Waffen, Werte, Charakter-Builds, Aussehen – all das zählt schrittweise, was dazu führt, dass man das Spiel schwieriger oder leichter macht, und deshalb hoffe ich, dass es in der endgültigen Version genug Onboarding gibt, damit man nicht das Gefühl hat, nicht richtig zu spielen, wenn man nicht vier Stunden mit Menüs verbringt.

Die andere große Sünde von Nioh 3 s Überladung liegt in der Beute. Jedes Mal, wenn du eine Gruppe von Gegnern besiegst, wird dir ein bedeutungsloser Schlumpen verschiedener Farben entgegengeworfen, und das meiste davon ist schlimmer als das, was du bereits anhast. Es ist ein Albtraum zu sortieren und lässt Gegenstände und Waffen bedeutungslos erscheinen, was schade ist, da die Waffenvielfalt sehr solide ist. Das macht es umso frustrierender, wenn man kaum Heilgegenstände von Gegnern aufsammelt, da man durch einen weiteren Stapel schrecklicher Stiefel wühlen muss, um festzustellen, dass man aus einem weiteren Beutehaufen nichts Aufregendes gewonnen hat.

Abgesehen von diesen Sorgen würde ich sagen, dass Nioh 3 sich wie ein starkes Actionspiel anfühlt. Wenn du der Informations- und Item-Überladung standhältst, wirst du mit dem neuen haltungsbasierten Kampf und den detaillierten Levels viel Spaß haben. Der Schwierigkeitsgrad wurde für Hardcore-Spieler erhöht, und auch wenn das manche Spieler vielleicht abschreckt, fühlte sich jeder Tod wie eine Lektion in Nioh 3 an, und ich werde sie so schnell nicht vergessen.