Nioh 2: Team Ninja wärmt Demo mit neuen Bildern auf

Im Sommer konnten wir die geschlossene Alpha von Nioh 2 ausprobieren (habt ihr unsere Eindrücke gelesen?) und gehörten damit zu den ersten Spielern, die sich von Team Ninjas Samurai-Souls-Fortsetzung einen eigenen Eindruck verschaffen konnten. Das Entwicklerstudio hat gestern verraten, dass sie eine Demoversion für das Messepublikum der Tokyo Game Show erarbeiten. Grundsätzlich scheint es sich um ähnliche Inhalte zu handeln, allerdings stecken im aktuellen Build wohl bereits einige der Änderungen, die Alpha-Tester dem Studio mitgeteilt haben. Was wir in Nioh 2 erlebt haben, könnt ihr an dieser Stelle nachlesen. Sechs frische Entwickler-"Screenshots" findet ihr unten, ein Erscheinungsdatum hat der Titel noch nicht.

Quelle: Playstation-Blog.