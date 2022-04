Nintendo-Switch-Spieler erleben rührende Geschichte von Arise: A Simple Story Ende April

HQ

Am 28. April wird das emotionale Abenteuer Arise: A Simple Story auf der Nintendo Switch landen. Die Hybridfassung entsteht in Zusammenarbeit mit den polnischen Entwicklern von Untold Tales, die dem Spiel einen Fotomodus und Bewegungssteuerung hinzufügen. Der Titel ist 2019 auf der PS4 erschienen (mittlerweile ist das Game aber auch auf Xbox und PC erhältlich) und es hat uns gut gefallen, wie ihr in unserer Kritik nachlesen könnt. Die Neuveröffentlichung reichert das spanische Piccolo Studio mit einigen Extras an, da Nintendo-Switch-Besitzer beim Kauf des ohnehin nicht sehr teuren Indie-Spiels während des Vorbestellerzeitraums noch etwas Geld sparen und darüber hinaus digitale Bonusinhalte (ein Artbook und den Soundtrack des Spiels) erhalten.