Ich hatte eine tolle Zeit, als ich letzten Monat Nintendo World Championships: NES Edition in der Vorschau gesehen habe, vor allem dank der Möglichkeit, es mit 7 anderen Retro-Liebhabern vor Ort zu teilen. Während ich mich in diesen Zeilen gefragt habe, ob dies der "Partyspiel-Underdog" dieses Sommers sein könnte, fällt es mir jetzt schwerer, den genauen Zweck oder den Raum dieser hektischen, köstlich wütenden Hommage zu definieren.

Versuchen wir also, genauer zu sein, wenn Sie es überhaupt für Ihre gesellschaftlichen Zusammenkünfte in diesen wärmeren Tagen in Betracht ziehen. Ja, es ist etwas, das man gelegentlich spielen kann. Es ist leicht zu verstehen, mit einfachen 1-2 Tasten, NES-Steuerung und ziemlich klaren Zielen - manchmal sogar albern, würden manche sagen. Aber nein, es ist nicht jedermanns Sache, es sei denn, diejenigen, die mit dem Archaismus und der Starrheit der 80er Jahre nicht vertraut sind, sind offen bereit, eine Dosis des alten Saftes zu bekommen, um auf die harte Tour belehrt zu werden und höchstwahrscheinlich für die Dauer der Sitzung frustriert zu sein.

Nun, darin steckt eine bewundernswerte Persönlichkeit und ein guter Zweck. Nintendo versucht überhaupt nicht, das Erlebnis für alle Zielgruppen zugänglich zu machen. Es richtet sich sowohl an nostalgische Spieler, die die Originale genossen haben, als auch an diejenigen, deren Neugier und Wettbewerbsfähigkeit ihre ansonsten zerbrechliche Geduld bei weitem überwiegt. Vielleicht ist das alles ein großer Vorbehalt: Seien Sie gewarnt und bereit, dass dies höchstwahrscheinlich sowohl Ihnen auf die Nerven gehen wird als auch im Grunde genommen die Nerven aller, die es berühren. Es kann sehr gut laufen und viel Spaß machen, wenn es sich um eine lokale Party handelt, aber denken Sie daran, dass dies nicht die schelmische "Unfairness" von Mario Party oder Mario Kart ist.

Als ergänzender Titel passt es also wirklich in den Katalog der Nintendo Switch. Wie bereits beschrieben, handelt es sich um 150+ sekunden- oder minutenlange Herausforderungen, die auf 13 Oldies basieren, und als ich versuchte, die Vielfalt der ausgewählten Basisspiele zu kritisieren, stellte ich fest, dass es so ziemlich gut ist, wenn man bedenkt, wie alles auf Speedrunning aufgebaut ist. Der große Elefant im Raum, den ich vermisse, ist Tetris, aber da es sich nur um First-Party-Spiele handelt und die Herausforderungen selbst vielfältig genug sind (sowohl in Bezug auf das, was man tun muss, als auch darauf, wie sich die verschiedenen Steuerelemente und Physiken verhalten), würde ich sagen, dass die Auswahl einfach gut und ausgewogen rüberkommt und es sich nicht wirklich wie "verdammt, eine weitere Mario-Sektion", auch wenn die ersten vier Haupteinträge des Side-Scrolling-Plattformers hier stark vertreten sind.

Apropos Physik: Wie Sie sich vielleicht erinnern oder auch nicht, geht es bei so ziemlich jeder einzelnen Herausforderung um pixelgenaues Drücken von Tasten und um übertriebene Trägheit. Nichts hat dir damals das Leben leichter gemacht, also musst du den Punkt treffen, an dem Kirby den Boden berührt, damit er zu sprinten beginnt, die Schritte berechnen, die erforderlich sind, um einen anständigen Sprung im rutschigen Ice Climber zu machen (ist die Auberginen-Herausforderung die nervigste?) oder den Sweet Spot zwischen Samus' vertikalem Sprung oder diagonalem Roll-Sprung im ursprünglichen Metroid meistern.

Und dass es "leicht" losgeht, ist eine Täuschung, eine Falle. Die Schwierigkeitsgrade gehen eigentlich normal-schwierig-ass-legende, und schon bei normal braucht es einen Haufen Versuche, um ein "S" zu bekommen. Und was ist, wenn ich mit einer "Eins" zurechtkomme, weil ich sowieso Münzen bekomme, um die anderen Herausforderungen freizuschalten? Gut, aber wenn Sie sich hier für ein "S" entscheiden, bedeutet das mehr als nur die pixelgenaue Befriedigung: Es bedeutet auch, dass Sie für die Multiplayer-Modi gut trainiert sind.

Und hier muss Nintendo World Championships: NES Edition für Sie arbeiten, da es sonst ein paar Tage dauert, wenn Sie nur alleine gehen. Der beste Ansatz, würde ich sagen, ist, wie erklärt, vor Ort mit mindestens 5-6 willigen Freunden. Wenn du das nicht schaffst, spielst du alleine gegen die Geister anderer Spieler oder gegen dich selbst, um die höchste Punktzahl zu erreichen. Der Konkurrenzkampf, der im Titel impliziert wird, ist natürlich vorhanden, aber die virtuelle Natur der Spieler unterbricht die Immersion und verwässert die Spannung, die von reinen Live-Online-Erlebnissen ausgeht, vor allem, wenn man bereits lokal gespielt hat.

Mit anderen Worten, der Battle-Royale-ähnliche Survival-Modus ist gut gestaltet und man wird versucht sein, die Silber- und Gold-Divisionen in den wöchentlichen Herausforderungen zu krönen, mit 8-4-2-"Spielern", die sich ihren Weg bahnen, bis ein letzter Mann steht, aber für mich fühlte es sich ein bisschen zu künstlich an, da es auf der anderen Seite keinen menschlichen Rivalen gab. nur ihre geskripteten Ergebnisse. Ja, dies verhindert Verzögerungsprobleme, und ja, es ist wahrscheinlich die klügste Lösung, aber trotzdem.

Und wenn du dich für den Weltmeisterschaftsmodus entscheidest, erzielst du einfach deine höchstmögliche Punktzahl in einer Handvoll von fünf vorausgewählten Herausforderungen pro Woche, was zwar die anhaltende Attraktivität des Titels erhöht, sich aber auch hier nicht nur von Angesicht zu Angesicht kompetitiv anfühlt.

Ich würde also sagen, dass die Empfehlung von Nintendo World Championships: NES Edition stark von Ihrem eigenen Hintergrund und Ihren Kreisen abhängt. Lokale 8-Spieler-Spiele auf demselben großen Bildschirm sind erstaunlich (und die Tatsache, dass man nur eine Konsole benötigt und wie einfach es heutzutage ist, 8 Joy-Cons zu sammeln), die Legenden-Herausforderungen sind ein Stück Videospielgeschichte (und ihre Strategie orientiert sich bestmöglich an gedruckten Zeitschriften) und die Auswahl ist eine genaue Reise durch Nintendos späte 80er und frühe 90er Jahre. Respektieren Sie den Geschmack und sogar die Störungen und Framerate-Einbrüche dieser Edelsteine.

Aber es gibt eine Reihe von Dingen, die man beachten muss, bevor man sich darauf einlässt, und meiner Meinung nach sind die vorherigen NES-Remixe für Wii U und 3DS viel bessere, spaßigere Einzelspieler-Erlebnisse, die auf den Klassikern basieren (was ich jetzt auf der Switch verlange). Wenn du jedoch aus meiner Generation kommst oder weißt, dass du ein paar Retro-Liebhaber um dich scharen, ist es seinen Preis mehr als wert. Sag ihnen einfach, dass dies nichts für schwache Nerven ist, da es sogar deine Hardcore-Nerven auf die Probe stellen wird.