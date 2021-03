Nintendo Switch: Blau-gelbe Joy-Cons im Fortnite-Design präsentiert

You're watching Werben

Ab dem 6. April verkauft Nintendo Joy-Cons in einer neuen Farbvariation. Die beiden Controllerhälften werden in der sogenannten "Fortnite Edition" im Design der schwedischen Nationalflagge erstrahlen. Der linke Controller ist blau, der rechte Part ist gelb und weist einen Aufdruck auf, der an das Gesicht einer Banane aus dem Spiel erinnert. Eine Nintendo Switch im Fortnite-Stil gibt es bereits seit dem letzten Jahr und in diesem Paket sind die Farben der beiden Controller vertauscht.

Diesem Paket liegen neben dem Controller-Paar 500 Einheiten der Premiumwährung V-Bucks, sowie ein Download-Code für eine spezielle Spitzhacke und einen Fallschirm in Fortnite bei. Den Preis kennen wir noch nicht, doch eine vernünftige Vermutung wären 80 Euro UVP.

Quelle: Nintendo.