Nintendo Switch bekommt ein Fortnite-Bundle

Epic Games hat ihre anhaltenden Streitigkeiten mit Apple für einen Moment vergessen, um heute eine Zusammenarbeit mit Nintendo anzukündigen. Sie stellen uns eine spezielle Nintendo Switch vor, die ab dem 30. Oktober in einem Fortnite-Bundle ausgeliefert wird. Auf der Rückseite dieser Hybridkonsole ist eine besondere Schutzfolie aufgebracht worden, die optisch an das Battle-Royale-Vergnügen erinnert. Neben einem ähnlich gestalteten Dock werden in diesem Paket ein gelber Joy-Con (L) und ein blauer Joy-Con (R) beiliegen. Selbstverständlich ist das Spiel Fortnite vorinstalliert und die Käfer dürfen sich außerdem über einen Download-Code freuen, mit dem sie auf das sogenannte "Wildcat Package" zugreifen dürfen. Ein Preis liegt uns aktuell leider nicht vor.