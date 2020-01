Nintendo spricht am 9. Januar 20 Minuten lang über Pokémon

Seit Anfang des Jahres rätseln Spieler darüber, was Nintendo uns in 2020 an Spielen präsentieren möchte. Gerüchte über eine bevorstehende Nintendo-Direct begleiten uns schon seit einigen Tagen und teilweise haben sich diese Meldungen nun bestätigt. Nintendo Amerika kündigte für den 9. Januar um 16:30 Uhr eine 20-minütige Direct-Übertragung mit dem Schwerpunkt Pokémon an. Was der Konzern abseits von den Taschenmonstern besprechen möchte, wissen wir noch nicht, demnach dürften Fans gespannt bleiben. Wir nehmen nicht an, dass sie die ganze Zeit über Pokémon Schild/Schwert sprechen werden.