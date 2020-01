Gerücht: Nintendo arbeitet 2020 an mindestens zwei zusätzlichen Switch-Ports von Wii-U-Spielen

Sony und Microsoft arbeiten derzeit auf die Veröffentlichung ihrer neuen Konsolen hin, deshalb wird es spannend sein zu erfahren, was Nintendo in diesem Jahr dagegen auffährt. Viele Experten erkennen in der Nintendo Switch eine Art Ergänzung zum herkömmlichen Spielverhalten von Vielspielern, dementsprechend wird der Hybrid nicht als klassischer Konkurrent zu diesen Plattformen angesehen (auch weil die Konsole weniger Leistung bietet). Demnach lastet auf Nintendo vor allem der Erwartungsdruck, aufregende Software abzuliefern.

Was Nintendo diesbezüglich in der Pipeline hat, wissen wir zu diesem Zeitpunkt aber noch nicht. Im Frühjahr 2020 kommt ein neues Animal Crossing, doch abgesehen davon kennen wir die Software-Pläne der Switch nicht. Aktuell wird wieder intensiver über eine weitere Ausgabe des Nintendo-Direct-Formats gemunkelt, die uns angeblich noch in diesem Monat die kommenden Blockbuster des Unternehmens vorstellen soll. Das sind momentan aber nur Gerüchte.

In diesen Berichten ist jedoch ein gewisser Fokus auf die Wii U zu erkennen, denn in den vergangenen zwei Jahren haben wir mehrmals Titel der Plattform gesehen, die auf dem Hybriden große Erfolge feierten. Derzeit beschäftigen wir uns mit Tokyo Mirage Sessions #FE Encore vom Entwickler Atlus, das kommende Woche auf der Switch eine zweite Chance erhält - wird diese Strategie womöglich ausgebaut werden?

Die Insiderin Emily Rogers glaubt daran, denn auf ResetEra ließ sie durchsickern, dass sich ihrem Kenntnisstand zufolge mindestens zwei zusätzliche Wii-U-Spiele auf dem Weg zur Switch befinden. Angeblich weiß sie nicht genau, um welche Spiele es sich dabei handelt, deshalb wünschen wir uns einfach mal Super Mario 3D World, Pikmin 3 und Paper Mario: Color Splash. Was sind eure Vermutungen?