Nintendo-Pop-up-Store zum ersten Mal in London

Nintendo hat seinen ersten offiziellen Store in London angekündigt. Es ist zwar nicht hier, um zu bleiben, aber es wird den Fans die Möglichkeit geben, Merchandise von ihren Lieblingsfranchises und -spielen zu kaufen, darunter Kleidung, Taschen, Anstecknadeln, Sammlerstücke, Haushaltsartikel und mehr.

Der Laden öffnet am 22. Oktober, und wenn Sie dabei sein möchten, sobald sich die Türen öffnen, müssen Sie sich am 7. Oktober für den Zugang zur Eröffnungswoche vorregistrieren. Nach dem 27. Oktober ist Saison und es wird ein traditionelles Warteschlangensystem verwendet.

Der Nintendo-Pop-up-Store läuft bis zum 16. November, also solltet ihr schon vorher dort sein, wenn ihr vorhabt, ein paar Nintendo-Goodies zu kaufen. Der Store wird sich im Erdgeschoss des Westfield London in Shepherd's Bush (Ariel Way, Shepherd's Bush W12 7GF), direkt gegenüber dem Lego-Store, befinden. Es ist montags bis samstags von 10 bis 21 Uhr und sonntags von 12 bis 18 Uhr geöffnet.

