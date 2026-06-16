Nintendo Music macht es jetzt einfacher, klassische Mario-Titel vom Mario Kart World Soundtrack zu hören

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Wir sind es gewohnt, dass Nintendo Music sein Katalog klassischer Spielsoundtracks wöchentlich über den Nintendo Switch Online-Abonnementdienst erweitert, und noch mehr jetzt, da wir die App vom PC-Desktop oder über die iOS- und Android-Apps für das Auto nutzen können und unsere Lieblings-Nintendo-Musik überallhin mitnehmen können.

Allerdings ist es nicht immer einfach, die spezifischen Tracks zu finden, die wir suchen (besonders bei Soundtracks mit Hunderten von Audiospuren), aber es ist jetzt etwas einfacher, die klassischen Mario-Spieltracks zu hören, die in Mario Kart World neu interpretiert wurden. Drei neue Playlists wurden hinzugefügt, die das Beste aus Free Roam Super Mario Bros., Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3 enthalten, und du kannst jetzt diese 15 Tracks genießen, getrennt und organisiert nach dem Originalspiel, aus dem sie stammen.

Die Playlists sind nicht sehr lang, sodass du sicher einen Moment im Tag findest, um mit diesen Tracks ein wenig Nostalgie zu genießen. Hier sind die Links zu den Mario Kart World Playlists, die SMB, SMB2 und SMB3 gewidmet sind.