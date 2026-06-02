Nintendo Music ist jetzt auf praktisch jedem Gerät verfügbar

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Nintendo bietet einen Abonnementdienst an, der etwas eingeschränkter ist als der Konkurrenz, genannt Nintendo Switch Online, bei dem man im Grunde Zugang zu Online-Spielen und einem Katalog von Klassikern der älteren Konsolen hat, wobei neuere Titel wie die vom Nintendo 64 und GameCube auf der höchsten Abonnementstufe, Nintendo Switch Online + Expansion Pack, verfügbar sind. Eine Sache bietet das Abonnement jedoch, die sonst niemand hat, nämlich den Zugang zu einer eigenen Musik-Streaming-Plattform namens Nintendo Music, auf der nach und nach alle Soundtracks seiner Spiele über alle Nintendo-Konsolengenerationen hinweg hinzugefügt werden.

Und es scheint, dass viele NSO-Nutzer nicht wissen, dass dieser Zugang für sie kostenlos ist, ohne Einschränkungen, solange ihr Abonnement aktiv ist. Die einzige Voraussetzung war bisher, ein Smartphone mit Internetverbindung zu haben, um die App herunterzuladen, aber das ist kein Hindernis mehr.

Nintendo hat einen neuen Trailer veröffentlicht, der ankündigt, dass das neueste Update von Nintendo Music es den Nutzern nun ermöglicht, auf einer Vielzahl neuer Geräte auf den Dienst zuzugreifen. Sie können die Soundtracks auf Ihrem PC, Tablet und sogar im Auto über Apple CarPlay und Android Auto hören. Sehen Sie sich unten den Trailer mit der Ankündigung an.