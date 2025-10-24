Nintendo möchte, dass wir uns im neuen Hyrule Warriors: Age of Imprisonment -Trailer auf den Krieg vorbereiten

HQ

Die Veröffentlichung von Hyrule Warriors: Age of Imprisonment rückt immer näher und Nintendo ist der Meinung, dass es höchste Zeit ist, sich auf die bevorstehenden epischen Schlachten vorzubereiten. In diesem Abenteuer müssen King Rauru und Princess Zelda die verzweifelte Verteidigung gegen eine Invasion von Ganondorfs Legionen anführen.

Glücklicherweise sind sie nicht ganz allein, und Nintendo verspricht, dass wir mehrere neue Gesichter treffen werden, die bereit sind, dem Duo zu helfen, sowie einige bekannte Charaktere. Eines der neuen Features im Spiel ist die Möglichkeit, Sync Strikes, gemeinsame Angriffe auszuführen, und das ist etwas, das wir uns auch im Video ansehen können.

Der Start ist am 6. November. Schauen Sie jetzt vorbei, um einen Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Sie erwartet.