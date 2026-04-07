Nintendo löscht Berichten zufolge Super Mario Maker 2 Kurse wegen Hashtags

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Eine Debatte ist um den sieben Jahre alten Switch-Hit Super Mario Maker 2 entstanden. Resetera hat bemerkt, dass Nintendo begonnen hat, von Nutzern erstellte Level zu entfernen, nicht wegen Betrugs oder unangemessener Inhalte, sondern wegen Hashtags.

Mehrere bekannte Schöpfer, darunter DGR, PangaeaPanga und Ryukahr, berichteten, von Nintendo kontaktiert worden zu sein, mit der Nachricht, dass die von ihnen erstellten Level aufgrund von "Werberegeln" gelöscht wurden. Das Problem scheint darin zu bestehen, dass Tags wie #DGR und #TeamShell offenbar als Marketing eingestuft werden.

Unter den Kommentaren zu Resetera und in Videos von DGR und PangaeaPanga hinterfragen viele, wie Nintendo es immer wieder schafft, den Fans einen Strich durch den Weg zu werfen und wie sie offenbar gegen ihre eigenen Ambitionen arbeiten, Communities am Leben zu erhalten. Die Kritik betrifft nicht nur die Entscheidungen selbst, sondern ein allgemeineres Mangel an Verständnis dafür, wie nutzergenerierte Inhalte tatsächlich funktionieren.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Nintendo in einen ähnlichen Sturm geraten ist. Sogar in Animal Crossing: New Horizons wurden Spieler zuvor für ähnliche Dinge bestraft, und wir haben gelegentlich über Projekte berichtet, die nach Nintendos Kontaktaufnahme eingestellt werden mussten.

Wie siehst du die Sache? Ist Nintendo zu eifrig und schadet sowohl sich selbst als auch den Spielern, oder tun sie genau das Richtige?