Deutsch
Folgt uns
Gamereactor
News
Ball x Pit

Nintendo Indie World kündigt Veröffentlichungsdatum für Ball x Pit an

Das Base-Building-Roguelite erscheint Mitte Oktober für Nintendo Switch 1 und PC und im Herbst für Switch 2.

HQ

Der von Kenny Sun & Friends veröffentlichte Titel Ball x Pit von Devolver & Friends kündigt sein Veröffentlichungsdatum beim Nintendo Indie World Showcase an. Das Pixel-Art-Roguelite-Spiel "Bullet Hell" wird am 15. Oktober 2025 für PC und Nintendo Switch erhältlich sein. Eine native Nintendo Switch 2-Version wird im Herbst erscheinen.

In Ball x Pit musst du Fortschritte machen, indem du Basen baust, während du endlose Horden von Feinden ausschaltest, indem du Kugeln wirfst. Das Lustige ist, dass es 60 verschiedene Arten von Bällen gibt, jeder mit einem anderen Effekt, und Sie können sie kombinieren um verrückte neue Effekte zu erzeugen.

Schauen Sie sich unten den Trailer für das Veröffentlichungsdatum Ball x Pit an.

HQ
Ball x PitBall x PitBall x Pit

Ähnliche Texte



Lädt nächsten Inhalt