Nintendo hat eine Milliarde (!!) Spiele wechseln

Die Dinge laufen im Moment unbestreitbar gut für Nintendo. Das japanische Unternehmen gab kürzlich bekannt, dass es seit dem Start der Konsole im Jahr 2017 über eine Milliarde Switch-Spiele verkauft hat und damit die erste Nintendo-Konsole ist, die diese Traumschwelle erreicht, nachdem der bisherige Rekordhalter, der Nintendo DS, "nur" rund 950 Millionen Titel verkaufen konnte. Wenn es um die Top-Liste dieser Switch-Spiele geht, gibt es viele alte Gläubige zusammen mit einem vielversprechenden Neuzugang. An erster Stelle der Liste steht Mario Kart 8 Deluxe mit 55 Millionen Exemplaren, Silber und Bronze gehen an Animal Crossing: New Horizons (43 Millionen) und Super Smash Bros. Ultimate (32 Millionen). The Legend of Zelda: Breath of the Wild verpasst mit seinen 31 Millionen nur knapp das Podium und kurz darauf finden wir Super Mario Odyssey bei rund 26 Millionen Spielen.

Ein bemerkenswertes Detail ist, dass das neu veröffentlichte The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom mit über 18 Millionen verkauften Exemplaren auf Platz neun liegt, was nicht schlecht ist, wenn man bedenkt, dass Links neuestes Abenteuer erst im Mai veröffentlicht wurde.

Die vollständige Top-10-Liste finden Sie unten:

1. Mario Kart 8 Deluxe - 55,46 Millionen

2. Animal Crossing: New Horizons - 42,79 Millionen

3. Super Smash Bros. Ultimate - 31,77 Millionen

4. The Legend of Zelda: Breath of the Wild - 30,65 Millionen

5. Super Mario Odyssey - 26,44 Millionen

6. Pokémon Schwert/Schild - 25,92 Millionen

7. Pokémon Karmesin/Purpur - 22,66 Millionen

8. Super Mario Party - 19,39 Millionen

9. The Legend of Zelda: Tränen des Königreichs - 18,51 Millionen

10. New Super Mario Bros. U Deluxe - 16,17 Millionen