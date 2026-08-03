Nintendo feiert den Spätsommer mit einer von Sunshine inspirierten Tapete

HQ

Die schlimmste Hitze ist an den meisten Orten vorbei, die Menschen sind von ihren Ferien zurückgekehrt, und in den nördlichsten Teilen Europas zeigen sich die ersten Anzeichen des Herbstes. Mit anderen Worten: Es ist etwas später als sonst, aber wie es Tradition ist, hat Nintendo nun eine Sommer-Tapete veröffentlicht.

Diesmal basiert die Tapete auf einem klassischen Super Mario Sunshine -Kunstwerk und zeigt Mario entspannt am Strand, während Prinzessin Peach selbst dringend benötigten Schatten spendet. Man kann auch einen Blooper im Meer entdecken, und am Strand findet man einen Side-Stepper, die Krabbe, die 1983 in Mario Bros. debütierte – zwei Jahre bevor Mario seine Liebe zu Pilzen in Super Mario Bros. entwickelte.

Nintendo

Wenn Sie dieses Hintergrundbild in einer von drei verschiedenen Auflösungen (einschließlich für Smartphones geeigneter Größen) herunterladen möchten, um es während der verbleibenden Sommertage zu verwenden, können Sie dies hier tun.