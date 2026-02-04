Nintendo Direct Partner Showcase für morgen bestätigt

HQ

Nintendo hat 2026 viel zu sagen. Nach und nach gibt es Veröffentlichungstermine für einige seiner Spiele bekannt, wie Tomodachi Life: Living the Dream und Super Mario Bros. Wonder - Nintendo Switch 2 Edition + Meetup in Bellabel Park (unsere Eindrücke können Sie hier lesen). Wir wissen jedoch immer noch nicht, welche Überraschungen Drittanbieter auf Nintendos neuer Konsole bereithalten.

Es ist schon eine ganze Weile her, dass ein "Mini"-Nintendo Direct oder "Partner Showcase" keine schlechte Sache mehr war (obwohl viele Fans das traditionelle Format bevorzugen). In der Vergangenheit haben wir sehr interessante Ankündigungen wie The Adventures of Elliot: The Millennium Tales und Octopath Traveler 0 gesehen. Und sogar Drittanbieter-Spiele, die auf Nintendo-Franchises basieren, wie Hyrule Warriors, sodass niemand vor den Überraschungen und Ankündigungen sicher ist, die Nintendo bei dieser Veranstaltung für uns bereithält.

Verpassen Sie nicht die morgige Präsentation der Nintendo Direct Partner Showcase um 15:00 Uhr MEZ, obwohl Sie wie immer unsere gesamte Berichterstattung über die Veranstaltung auf der Website sehen können.

