Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Versionsvorschau: Minispiel-Chaos in Bellabel Park

HQ

Mit der Switch 2 in den Läden war es nur eine Frage der Zeit, bis Super Mario Wonder ein Upgrade auf das neue Format bekam, und es gibt eine ganz neue Reihe von Minispielen, die alle im farbenfrohen Freizeitpark Bellabel Park stattfinden. Zusammen mit einer Gruppe von vier Spielern konnte ich über eine Stunde im Park verbringen, um einige der angebotenen Minispiele auszuprobieren.

HQ

Denn Bellabel Park ist im Grunde eine Sammlung neuer Minispiele für bis zu vier Spieler. Es gibt sowohl Koop- als auch Versus-Minispiele, und das allgemeine Gefühl ist, dass Nintendo sich wirklich auf die Art von Spielspaß konzentriert hat, die Mario Party zumindest für mich zu dem Erfolg macht, der es ist. Da die Minispiele im Rahmen von Super Mario Bros Wonder spielen, versteht es sich von selbst, dass sie alle auf dem zweidimensionalen Side-Scrolling-Fundament des Hauptspiels basieren. Allerdings mangelt es in den neuen Spielmodi nicht an Kreativität.

Super Mario Bros Wonder wird am 26. März auf der Switch 2 wiedergeboren.

Werbung:

Zunächst darf ich vor jedem Minispiel aus einer Reihe verschiedener "Perks" wählen, die ich mit in die Matches nehme. Diese können Vorteile wie die Möglichkeit, für kurze Zeit zu gleiten, sowie andere ähnliche Eigenschaften sein. Was meine Aufmerksamkeit jedoch fesselte, ist das, was das Spiel Expertenmodus nennt, bei dem ich stattdessen eine herausfordernde Situation mit in die Minispiele nehme. Zum Beispiel war meine Fähigkeit, präzise zu springen, deutlich herausfordernder, da mein Charakter nicht stillstehen konnte, sondern immer mit Höchstgeschwindigkeit nach rechts oder links sprintete. Das macht Spaß für alle, die eine zusätzliche Herausforderung suchen, selbst in Partyspielen.

Auch die Minispiele selbst boten uns unterhaltsame Abwechslung, was meiner Meinung nach ein beitragender Faktor sein wird, um Super Mario Bros Wonder noch lange am Leben zu erhalten. Da ich wenig Zeit mit dem Spiel hatte, hatte ich leider keine Zeit, alle Modi auszuprobieren, aber die, die ich ausprobieren konnte, waren alle abwechslungsreich und machten Spaß zu spielen. Zum Beispiel durften wir zwei verschiedene Minispiele ausprobieren, bei denen Rennen im Mittelpunkt standen, aber auf völlig unterschiedliche Weise. In einem mussten wir auf Blütenstängeln fliegen und verschiedenen Gegnern ausweichen, während wir im anderen in hüpfende Bälle verwandelt wurden und strategisch denken und die Oberflächen des Levels bestmöglich nutzen mussten, um maximale Absprunggeschwindigkeit zu erreichen. Diese wurden von einer Art Versteckspiel unterbrochen, bei dem zwei Spieler sich in Blumen verwandeln mussten, um sich vor den anderen beiden zu verstecken, und einem weiteren Minispiel, bei dem die Gruppe eine Bombe zwischen sich übergeben musste, während sie versuchten, ein Level zu durchspielen, bevor es explodierte. In einem anderen Minispiel wurde die Computer-Mausfunktion der Switch 2 genutzt, um Plattformen zu zeichnen, die anderen Spielern helfen, verschiedene Hindernisse zu überwinden.

Unterhaltung für mehrere Spieler wird bereitgestellt.

Obwohl das, was ich im Bellabel Park ausprobieren konnte, begrenzt war, sind wir an anderen Minispielen vorbeigekommen, die meiner Meinung nach denselben Charme hatten wie die, die ich gespielt habe. Wie gesagt, es ist großartig, dass Nintendo weiterhin auf Mehrspielerunterhaltung setzt, selbst in bestehenden Titeln wie Super Mario Bros Wonder, und auch wenn Bellabel Park als kleine Erweiterung des Basisspiels gesehen werden sollte, denke ich, dass es seinen Anteil an Stunden ausgelassenen Partyspiels zu Hause auf dem Sofa verbringen wird. Wir werden wissen, wie das volle Erlebnis aussieht, wenn Mario Bros Wonder am 26. März für die Switch 2 erscheint.

Werbung: