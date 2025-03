Nintendo bestätigt Nintendo Switch 1-Direktwerbung für den 27. März

HQ

Diese Woche machte eine ganze Reihe von Gerüchten die Runde, dass Nintendo vor dem massiven und erwarteten Switch 2 Direct am 2. April ein zusätzliches Direct Showcase geplant hatte. Gerüchte erwarteten ursprünglich, dass die Show heute stattfinden würde, aber diese wurden auf morgen, den 27. März, verschoben, und es stellte sich heraus, dass sie genau richtig lagen.

Nintendo hat nun bestätigt, dass am 27. März um genau 14:00 Uhr GMT / 15:00 Uhr MEZ ein Direct stattfinden wird. Sie wird 30 Minuten lang Enthüllungen und Ankündigungen bieten und sich speziell an "kommende Spiele für Nintendo Switch" richten. Im Grunde genommen sollten Sie in dieser Show nicht einmal einen Hauch von Nintendo Switch 2 erwarten.

Dies wird sich wahrscheinlich auf Spiele konzentrieren, die die Lücke bis zur Ankunft des Switch 2 irgendwann im Sommer füllen werden, was bedeutet, dass einige weitere Informationen über Spiele erwartet werden, die im April und Mai auf das aktuelle Gerät kommen, und vielleicht in den unmittelbaren Monaten um das Debüt des Switch, wenn es immer noch viele Leute gibt, die den Sprung zwischen den beiden Plattformen machen.