Gerücht: Nintendo Switch verabschiedet sich diese Woche mit einer letzten Nintendo Direct

Im vergangenen Februar gab es viel Aufsehen um eine Nintendo Direct, die sich auf den aktuellen Nintendo Switch-Blockbuster konzentrierte, eine Hardware, die mit Sicherheit auch in den kommenden Jahren generationsübergreifende Titel erhalten wird, da die mehr als 150 Millionen Nutzer langsam auf ihren Nachfolger umsteigen, der am 2. April offiziell vorgestellt wird. Jetzt haben sich jedoch mehrere zuverlässige Stimmen gemeldet, die darauf hindeuten, dass es vor der Nintendo Direct für Switch 2 ein weiteres digitales Event für Switch 1 geben wird, und dass es am Mittwoch, den 26. März stattfinden wird.

Laut dem Reddit-Thread behauptet derselbe Benutzer, der die Ankündigungsliste für die Direct im letzten Juni durchgesickert hat, dass wir diese Woche eine Direct bekommen, und VGC-Chef Andy Robinson hinterließ eine kryptische Nachricht als Antwort auf einen Benutzer, der über eine Direct im März spekulierte.

Obwohl die beiden Ankündigungen zeitlich begrenzt sind, machen sie für die kurzfristigen Pläne des Unternehmens einen gewissen Sinn. Die Präsentation am 2. April, die wir kennen, wird sich auf die Nachfolgehardware und die Next-Gen-Spiele konzentrieren, die sie bei der Veröffentlichung begleiten werden.

Die Direct dieser Woche zielt hingegen eher darauf ab, diese Lücke im Kalender bis zum Sommer zu "füllen", wenn Switch 2 voraussichtlich veröffentlicht wird. Es gibt Spekulationen über Drittanbieter- und Second-Line-Spiele und Updates wie Metroid Prime Remastered 2, Kirby Remaster oder Fire Emblem 4 Remake. Wenn diese Informationen letztendlich korrekt sind, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich, dass Nintendo sie nicht in seinen sozialen Netzwerken bestätigen und uns die genaue Zeit für eine Veranstaltung bis morgen, den 25., mitteilen wird.

