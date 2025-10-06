Ninja Gaiden 4 wird nächstes Jahr massiv erweitert

HQ

Es wird nicht mehr lange dauern, bis Ninja Gaiden 4 veröffentlicht wird und wir wieder mit Ryu Hayabusa auf Abenteuer gehen können. Nur spielt er diesmal die zweite Geige hinter dem Newcomer Yakumo.

Am Wochenende traten Yuji Nakao, Produzent und Director von Team Ninja, Masazaku Hirayam, im offiziellen Xbox-Podcast auf und hatten einige aufregende Dinge über die Zukunft des Titels zu sagen. Unter anderem verrieten sie, dass umfangreiche DLCs auf dem Weg sind, die nächstes Jahr erscheinen sollen.

Die Erweiterung hört auf den Namen The Two Masters und bietet unter anderem neue Waffen mit neuen Gameplay-Mechaniken, aber vor allem mehr Story für die beiden bereits erwähnten Hauptcharaktere, Ryu Hayabusa und Yakumo.

The Two Masters ist beim Kauf der Version Deluxe Edition enthalten, wird aber natürlich auch separat erhältlich sein (nicht zuletzt für diejenigen, die das Spiel über den Game Pass herunterladen). Der Premierentermin ist der 21. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series S/X.