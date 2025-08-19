Ninja Gaiden 4 Trailer erscheint auf der Gamescom

HQ

Die Gamescom verwöhnte die Fans mit einem neuen Trailer für den mit Spannung erwarteten Ninja Gaiden 4 von Team Ninja und Platinum Games, der in knapp zwei Monaten auf den Markt kommen soll. Das Spiel versetzt den Spielern erneut die Kontrolle über einen der kultigsten Protagonisten des Action-Genres - Ryu Hayabusa.

Dies ist die erste echte Fortsetzung seit über einem Jahrzehnt, und die Zusammenarbeit zwischen Team Ninja und Platinum Games hat den Hype natürlich auf elf erhöht. Der neue Trailer bot einen Einblick in Gaidens charakteristische, technisch anspruchsvolle Kämpfe, die nun mit dem unverwechselbaren Gespür von Platinum für explosive, stilvolle Action verschmolzen sind.

Zusätzlich zu Ryus Rückkehr schließt sich ein neuer Charakter, Yukmo, dem Abenteuer in einem futuristischen Tokio an, das von kybernetischen Soldaten und monströsen Abscheulichkeiten belagert wird. Neben klassischen Waffen und Moves erwarten die Spieler auch frische Fähigkeiten, die der Action noch mehr Brutalität verleihen.

Wenn du dich also nach unerbittlichem, knallhartem Gameplay gesehnt hast, solltest du dir den 21. Oktober in deinem Kalender markieren - dann erscheint Ninja Gaiden 4 für PlayStation 5, PC und Xbox Series X/S.

Seht euch den neuen Trailer unten an - seid ihr gespannt auf Ninja Gaiden 4 ?