Ninja Gaiden 4 kann auf Xbox Series X und PS5 mit 120 fps ausgeführt werden

Vor kurzem konnten wir Ihnen in Form einer speziellen und ausführlichen Vorschau über unsere Erfahrungen mit Ninja Gaiden 4 berichten. Um dem noch etwas hinzuzufügen, sind nun einige Informationen darüber herausgekommen, wie das Spiel auf Konsolen laufen und funktionieren sollte.

Laut Windows Central wird erwähnt, dass diejenigen, die beabsichtigen, Ninja Gaiden 4 auf PS5 und Xbox Series X zu spielen, dies mit einer maximalen Bildrate von 120 fps tun können. Dies wird durch einen Modus mit hoher Framerate angeboten, der (wie erwartet) nicht für diejenigen vorhanden ist, die auf Xbox Series S spielen möchten und sich mit 60 fps begnügen müssen.

In Bezug auf die Grafikleistung wird dies nicht erwähnt, aber die Existenz eines Modus mit hoher Framerate impliziert, dass es auch einen auflösungsorientierten Modus geben wird. Es gibt auch noch keinen Hinweis darauf, ob PS5 Pro einen noch extremeren Leistungsmodus erhalten wird, vielleicht einen, der 120 fps mit noch hochwertigerer Grafik kombiniert.

Ninja Gaiden 4 wird am 21. Oktober auf PC, PS5 und Xbox Series X/S erscheinen und es wird auch eine Game Pass Veröffentlichung am ersten Tag sein.