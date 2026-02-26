Ninja Gaiden 4 bekommt nächste Woche eine ordentliche Erweiterung

HQ

Wenn du Shinobi: Art of Vengeance, Ninja Gaiden: Ragebound und Ninja Gaiden 4 abgeschlossen hast – aber trotzdem das Gefühl hast, dass du noch ein bisschen mehr Ninja-Action in deinem Leben brauchst, hat Team Ninja etwas für dich bereit. Sie haben angekündigt, dass die Ninja Gaiden 4 Erweiterung The Two Masters am 4. März Premiere feiern wird.

Hier setzt sich die Geschichte nach der Hauptkampagne mit drei neuen Kapiteln fort, zwei neuen Waffen (Ryu bekommt Jakotsumon-Handschuhe, während Yakumo die Solitaire-Sense bekommt) und einer Reihe neuer Gegner und Bosse. Obendrein gibt es einen neuen "Ausdauermodus" namens Abyssal Road, in dem man Wellen immer schwieriger werdender Kämpfe überstehen muss. Als eine Art Sahnehäubchen auf dem Sahnehäubchen gibt es auch spielerische Neuerungen in Form von "den neuen Special Blood Essence- und Frenzied-Gegnermechaniken, die die Kampfbedingungen dynamisch verändern."

Uns wird außerdem "eine breite Palette von Verbesserungen zur Lebensqualität, Balanceanpassungen und Bugfixes versprochen, einschließlich verbesserter Kampfreaktionsfähigkeit, neuer Waffenset-Anpassungsoptionen und Fixes über mehrere Kapitel, um ein reibungsloseres Erlebnis während der gesamten Kampagne zu gewährleisten."

Wenn Sie eine der Deluxe-Editionen gekauft haben, ist The Two Masters enthalten, aber Sie können sie natürlich auch separat erwerben. Unten können Sie sich einen Trailer ansehen, der es präsentiert.