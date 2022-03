Nine Sols erreicht Finanzierungsziel innerhalb eines Tages

Gestern begann die Finanzierungsphase von Red Candle Games' (Detention, Devotion) neuem Spiel Nine Sols, die bereits geglückt ist. Das zur Realisierung des 2D-Action-Plattformers benötigte Startkapital von umgerechnet etwa 105.000 Euro haben knapp 300 UnterstützerInnen allein am ersten Tag zusammengetragen. Die nächsten Finanzierungsziele sind ein leichterer Schwierigkeitsgrad, richtige Cutszenen (momentan findet die Präsentation wichtiger Ereignisse ausschließlich im Manga-Format statt), alternative Enden und versteckte Bossgegner.

Ein Video mit frühen Gameplay-Impressionen wurde bereits vor einigen Tagen geteilt, um auf die Aktion aufmerksam zu machen. Dort sehen wir das flinkes Kampfsystem, das die Taiwaner sehr gerne mit Sekiro: Shadows Die Twice in Verbindung bringen würden. Auf der Crowdfunding-Webseite erfahren wir allerdings, dass das Team eher einen Spielfluss vorsieht, der an Hollow Knight und Katana Zero erinnert. Beispielsweise müssen feindliche Angriffe abgewehrt werden, um Chi-Energie zu sammeln, die für aufgeladene Attacken benötigt wird. Neben Schwert und Schild stehen uns ein Bogen und Talismane zur Verfügung. Die Progression sieht Level-Ups mit Skillbaum, austauschbare Jade-Talente für passive Fertigkeiten und permanente Upgrades der Ausrüstung vor.

Im Spiel wird der Held Yi die neun Herrscher der daoistischen Welt eliminieren, die nichts Gutes im Schilde führen. Als Setting wählt Nine Sols die sogenannte "Taopunk"-Welt; dieser Begriff bezeichnet die Verschmelzung von Cyberpunk-Elementen mit fernöstlicher Mythologie und einer daoistischen Weltanschauung im Zentrum. Die Entwickler, die in der Vergangenheit mit Kritik am chinesischen Staatsapparat aufgefallen sind, haben hoffentlich nicht vor, mit Religionskritik erneut ins Fettnäpfchen zu treten.

Das Spiel zielt primär auf PC/Mac ab, allerdings möchte Red Candle Games auch Nintendo Switch und Playstation-Konsolen bespielen. Die Entwickler weisen darauf hin, dass Portierungen erst zum Ende der Kernentwicklung anstehen, weshalb diese Pläne aktuell noch sehr vage formuliert werden. Das Team beschreibt zum Beispiel, dass ihre Produktion „zwischen den Konsolenzyklen" stattfinde, was eine frische und gar nicht mal so unpassende Sichtweise der aktuellen Konsolengeneration ist. Die Entwickler planen eine englische Lokalisierung, sie konzentrieren sich aber insbesondere auf asiatische Märkte und Sprachen. Unterstützen könnt ihr die Crowdfunding-Kampagne ab 20 Euro.