Nikola Jokić von den Denver Nuggets erleidet eine "herzzerreißende" Knieverletzung bei der Niederlage gegen Miami Heat

Nikola Jokić, der 30-jährige Center von den Denver Nuggets, NBA-Meister 2023 und dreimaliger NBA-MVP, hat sich bei einer 147:123-Niederlage gegen Miami Heat eine Knieverletzung zugezogen. Doch als er versehentlich mit seinem Teamkollegen Spencer Jones kollidierte, brach er zusammen und musste kurz vor der Halbzeit humpelnd vom Platz gehen, was eine weitere brillante Leistung unterbrach (bis dahin hatte er 21 Punkte und acht Assists erzielt).

Tatsächlich war das zweite Viertel das einzige, in dem Denver Miami übertraf, obwohl sie immer zurücklagen. Doch die Niederlage in Miami ist die zweite in Folge für die Nuggets (22-10), und sie könnten nun ihren besten Spieler (der in dieser Saison im Schnitt Triple-Double-Zahlen, 29,9, 12,4 Rebounds und 11,1 Assists erzielt) für längere Zeit verpassen.

Es ist unbekannt, wie schwerwiegend die Verletzung war, abhängig vom Ergebnis des MRTs am Dienstag. David Adelman, Cheftrainer der Nuggets, sagte: "Das ist Teil der NBA. Jeder, der verletzt wird, ist herzzerreißend, besonders jemand so Besonderes wie er. Wir erfahren morgen mehr", und fügte hinzu, dass sie als Team weitermachen werden: "Offensichtlich mache ich mir im Moment mehr Sorgen um ihn als Person und die Enttäuschung, so etwas durchmachen zu müssen."