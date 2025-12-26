Nikola Jokić liefert mit einer gigantischen 56-Punkte-Leistung für die Denver Nuggets einen neuen NBA-Rekord ab

HQ

Die NBA-Weihnachtsspiele stellten dank Nikola Jokić einen neuen Rekord auf, der die Denver Nuggets in der Verlängerung zum Sieg gegen die Minnesota Timberwolves führte (142-138), wobei Jokić ein historisches Triple-Double mit 56 Punkten, 16 Rebounds und 15 Assists erzielte – das erste Mal, dass ein NBA-Spieler in einem Spiel +55 Punkte, +15 Rebounds und +15 Assists erzielte.

Jokić erzielte zudem die dritthöchste Punktzahl, die je an Weihnachtstag erzielt wurde, und sein 15. Triple-Double der Saison. Die Nuggets lagen während der Verlängerung zeitweise neun Punkte zurück, nachdem Anthony Edwards aus Minnesota im letzten Spiel der Weihnachtsnacht eine Sekunde vor Schluss in die Verlängerung getroffen hatte.

Andernorts besiegten die Houston Rockets die Los Angeles Lakers mit 119:96, die New York Knicks holten im vierten Viertel einen 17-Punkte-Rückstand auf und besiegten die Cleveland Cavaliers mit 126:124, und die San Antonio Spurs überraschten die Oklahoma City Thunder mit 117:102 – das erste Mal, dass die Titelverteidiger in dieser Saison zwei Niederlagen in Folge hinnehmen mussten.



New York Knicks 126-124 Cleveland Cavaliers



San Antonio Spurs 117-102 Oklahoma City Thunder



Golden State Warriors 126-116 Dallas Mavericks



Houston Rockets 119-96 Los Angeles Lakers



Denver Nuggers 142-138 Minnesota Timberwolves

