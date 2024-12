Nikola Jokić bricht einen neuen NBA-Rekord mit einer Karrierebestleistung... die in einer Niederlage endete

HQ

Nikola Jokić, seit 2015 serbischer Center der Denver Nuggets, mit dem er 2023 die NBA-Finals gewann, hat einen neuen NBA-Rekord aufgestellt. Er schließt sich nur zwei anderen Spielern in der NBA-Geschichte an, die in zwei aufeinanderfolgenden Spielen 45+ Punkte, 10+ Rebounds und 5+ Assists erzielt haben. Die beiden anderen Spieler, denen dieses Kunststück gelang, waren Wilt Chamberlain und Elgin Baylor.

"The Joker" erzielte 48 Punkte beim 111:141-Sieg der Nuggets gegen die Atlanta Hawks. Am Abend zuvor erzielte er jedoch gegen die Washington Wizards - ein Team, das 16 Niederlagen in Folge hatte - fast die Hälfte der Punkte seines Teams - einen Karriererekord, aber sie verloren dieses Spiel mit 122:113.

Nach der Niederlage am Samstag, der zweiten in Folge, berichtete die NBA, dass Jokic über die Notwendigkeit einer besseren Motivation für das Team scherzte. "In meinem Land, wo ich herkomme, bekommst du nach so einer Phase einen Gehaltsscheck, der ein bisschen niedriger ist, als du gehofft hast."

Jokić wurde 2021, 2022 und 2024 zum MVP gekürt, und es wäre nicht schockierend, wenn er es ein fünftes Mal gewinnen würde. Er ist bei weitem der Eckpfeiler des Teams, das in dieser Saison sehr uneinheitlich war und mit 12 Siegen und 10 Niederlagen Siebter von 15 Spielen in der East Conference ist. Wenn es jetzt vorbei wäre, wären die Nuggets ein Play-in-Team.

Sie qualifizierten sich auch nicht für den NBA Cup, der diese Woche in die letzte Phase geht.