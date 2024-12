NBA Cup: Das sind die acht Teams, die ins Viertelfinale einziehen

HQ

Der NBA Cup hat die Gruppenphase bei seiner zweiten Auflage abgeschlossen: Nach den Spielen am Dienstag stehen nun die acht Teams fest, die nächste Woche in die Runde der letzten Acht einziehen werden, sowie das Halbfinale und das Finale, das in Las Vegas stattfinden wird.

Im vergangenen Jahr gewannen die Los Angeles Lakers den ersten NBA Cup, ein Turnier, das geschaffen wurde, um Zuschauer während der NFL-Saison in die NBA zu locken. Das Format ähnelt den europäischen Fußballwettbewerben, wobei die 30 Mannschaften in sechs Gruppen aufgeteilt sind, drei für jede Konferenz und vier Spiele, die auch Teil der regulären Saison sind.

Der Sieger jeder Gruppe qualifiziert sich für die Runde der letzten 8, und der beste Zweite jeder Conference kommt ebenfalls als Wildcard weiter. Dies sind die acht Teams, die sich in diesem Jahr für den NBA Cup qualifiziert haben:

West-Konferenz:

Gruppe A - Houston Rockets (3-1)Gruppe B - Oklahoma City Thunder (3-1)Gruppe C - Golden State Warriors (3-1)Gruppe C - Dallas Mavericks (3-1)

Ost-Konferenz:

Gruppe A - New York Knicks (4-0)Gruppe A - Orlando Magic (3-1)Gruppe B - Milwaukee Bucks (4-0)Gruppe C - Atlanta Hawks (3-1)

Die Viertelfinalspiele werden am 10. und 11. Dezember ausgetragen. Dann geht es für die restlichen vier Teams nach Las Vegas, um das Halbfinale (14. Dezember) und das Finale (17. Dezember) zu bestreiten.