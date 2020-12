Nier Re[in]carnation: Mobiler Start verzögert sich

You're watching Werben

Square Enix hat uns letzte Woche auf den Game Awards neue Kampfszenen aus Nier Replicant ver.1.22474487139 präsentiert (das Video seht ihr am Ende der Meldung), gleichzeitig jedoch auch schlechte Nachrichten für die geplante Veröffentlichung des mobilen Ablegers Nier Re[in]carnation aufbereitet. Auf ihrer eigenen Webseite erklärt der Publisher, dass Applibot das Smartphone-Spiel nicht mehr in diesem Jahr veröffentlichen wird. Der aktuelle Build sei zwar lauffähig, momentan konzentriere sich das Team jedoch auf die Bereitstellung von "Post-Launch-Inhalten, Stabilisierungen und Optimierungen", um die japanische Veröffentlichung in der ersten Jahreshälfte von 2021 einzuleiten. Wann der Titel hier in Europa erscheint, ist weiterhin nicht sicher, doch bestätigt wurde der westliche Launch bereits.

You're watching Werben

Quelle: Square Enix.