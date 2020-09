Europäische Veröffentlichung für Nier Re[in]carnation bestätigt

Wie versprochen gab es heute Informationen zum mobilen Nier-Ableger Nier Re[in]carnation. Der Titel war bislang nicht für Europa und Nordamerika bestätigt, doch das hat der Publisher schlussendlich nachgeholt. In Japan startet bereits die Vorregistrierungsphase, dementsprechend dürfte der internationale Release nicht in allzu weiter Ferne schweben. Ob englischsprachige Nutzer auf iOS und Android noch dieses Jahr in den Genuss des Games kommen, ist allerdings nicht garantiert.

Producer Daichi Matsukawa von Applibot hat uns eine grobe Vorstellung vom (noch sehr unklaren) Nier Re[in]carnation vermittelt. Er erklärte, dass uns ein Charakter namens "Mama" - das ist übrigens ein Geist - darum bittet, Waffenerinnerungen in einem Gebiet namens "Cage" neu zu ordnen. Diese Waffen-Sequenzen werden beinhalten häufig rundenbasierte Kämpfe, in denen nicht zuletzt das Gacha-Element (eine besonders schlimme Form von Mikrotransaktionen) greift. Bevor ihr euch den neuen Trailer anschaut, beachtet bitte die Epilepsiewarnung .