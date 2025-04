Niederländischer Torhüter nach Darmperforation im LaLiga-Spiel erfolgreich operiert

HQ

Jasper Cillessen, niederländischer Torhüter, der für Las Palmas spielt, einen Fußballverein von den Kanarischen Inseln, der seit 2023 in der ersten Liga spielt, erlitt am vergangenen Sonntag in einem LaLiga-Spiel gegen Getafe eine schreckliche Verletzung. In der ersten Halbzeit lag Cillessen nach einem harten Zusammenprall mit Getafe-Stürmer Borja Iglesias verletzt am Boden und musste auf einer Trage ins Krankenhaus gebracht werden. Iglesias' Knie kollidierte mit Cillessens Magen und es wurde ein perforierter Darm diagnostiziert. Quellen sagen, dass sich der Torhüter im Krankenwagen übergeben habe.

Glücklicherweise war die Operation, die in der Nacht stattfand und laparoskopisch durchgeführt wurde, erfolgreich, teilte der Verein in einer Erklärung mit. Es wurde jedoch keine Erholungszeit angegeben.

Der 35-jährige Cillessen war von 2013 bis 2023 für die Niederlande international tätig. Er spielte für Ajax, Barcelona, Valencia und NEC, bevor er 2024 nach Las Palmas wechselte, das in der LaLiga zu kämpfen hat und mit 26 Punkten Vorletzter ist.