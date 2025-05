Nichts ist so, wie es auf den ersten Blick bei Welcome to Derry scheint

HQ

Pennywise ist zurück! Oder genauer gesagt, er hat sein richtiges Debüt gegeben... Nach zwei beliebten und gut aufgenommenen Filmen wird das IT -Franchise in diesem Herbst wachsen und in den TV-Bereich expandieren, wenn IT: Welcome to Derry auf HBO Max erscheint. Die Serie ist schon eine ganze Weile in Produktion, aber jetzt ist der erste Trailer für das Horrorprojekt erschienen, der uns einen Einblick in seine verdrehten und beunruhigenden Wege gibt.

Die Show erkundet die Ursprünge des berühmten Kanalisationswesens und zeigt, wie Derry zu einem so gefürchteten Ruf kam. Es dreht sich um eine junge Besetzung und führt uns weiter in die Vergangenheit bis ins Jahr 1962, für eine beunruhigende Geschichte, die enthüllt, "wo alles begann... "

Obwohl wir in diesem Trailer endlich ein bisschen IT: Welcome to Derry zu sehen bekamen, sind wir immer noch im Dunkeln, was das Premierendatum angeht. Eine vernünftige Vermutung wäre, dass die Serie rechtzeitig zur gruseligsten Staffel des Jahres und um Halloween herum erscheinen wird, aber vorerst müssen wir nur auf eine feste Bestätigung von HBO über den Herbst 2025 hinaus warten.