Nichts, CEO sagt das Ende von Apps voraus – KI wird übernehmen

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Carl Pei hat nie Angst gehabt, Benzin in die Feuer zu gießen, die die Tech-Welt anheizen, und während SXSW startete er einen Angriff auf einen der offensichtlichsten Aspekte unseres heutigen Smartphone-Lebens – Apps. Seiner Aussage nach leben sie auf geliehener Zeit, und er behauptet, dass das gesamte Ökosystem im Grunde zum Scheitern verurteilt sei – KI werde vollständig die Kontrolle übernehmen.

Anstatt zwischen verschiedenen Apps zu springen, um eine Reise zu buchen, Nachrichten zu senden oder ein Treffen zu planen, wird das Handy der Zukunft verstehen, was Sie wollen – und die Arbeit im Hintergrund für Sie übernehmen. Pei sagt:

"... was KI in Software angeht, denke ich, dass die Leute verstehen sollten, dass Apps verschwinden werden. Wenn Sie Gründer oder ein Startup sind und Ihre App Ihr Kernwert ist, wird das gestört, ob es Ihnen gefällt oder nicht. Wenn du eine sehr starke Marke oder eine sehr starke Distribution hast, könntest du es etwas verschieben, aber ansonsten würde ich jedem raten, anders zu denken."

"Zum Beispiel, wenn die Zukunft Agenten sein werden, die Dinge für dich erledigen, und wenn du eine App hast, warum öffnest du dann nicht die API oder das MCP, damit Agenten es reibungslos nutzen können? Ich habe bei Smartphones gesehen, dass einige Unternehmen versuchen, die menschliche Berührung von Smartphones nachzuahmen. Du hast also einen KI-Agenten, der versucht, auf Uber zu klicken und auf der Tastatur die Adresse einzugeben, zu der du gehen willst. Das ist nicht die Zukunft. Die Zukunft ist nicht der Agent, der eine menschliche Schnittstelle nutzt. Du musst eine Schnittstelle erstellen, die der Agent nutzen kann. Ich denke, das ist der zukunftssicherere Weg."

Diese Behauptung mag etwas seltsam klingen, aber laut Pei bewegen wir uns bereits in diese Richtung. Er weist außerdem darauf hin, dass die Benutzeroberfläche unserer Handys seit der iPhone-Ära weitgehend stillsteht – Startbildschirme mit kleinen Quadraten und App-Stores fungieren als Torwächter. Es ist einfach alt und veraltet.

Stattdessen übernimmt ein intelligenteres und KI-integriertes Betriebssystem alles für Sie. Kurz gesagt, es wird als persönlicher Assistent fungieren, und Nothing selbst arbeitet mit voller Kraft, um sich für diese Zukunft zu positionieren.

Findest du, Apps wirken veraltet, und klingt es so, als hätte Pei etwas auf der Spur?